SANTÉ : Pourquoi Biofar a été bloqué au Sénégal !

«On a constaté dans le stockage des malformations des produits (Biofar Vitamine C 1000 mg, Ndlr). Donc, la meilleure solution était de bloquer le produit et de le passer sous contrôle. Nous avons constaté une oxydation des comprimés, conduisant à leur changement de couleur et à leur agglutination», a indiqué Mme Oumy Kalsoum Ndiaye, qui explique pourquoi le produit a été mis en quarantaine.



Dans les colonnes de L’Observateur, elle souligne que ceci peut venir d’un un problème de conservation ou un défaut de fabrication du médicament. « Ça peut aussi être des conditions d'emballage et autres. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. C'est à nous d'aller voir quelle est la cause. Mais, en attendant, on bloque le médicament. Nous allons continuer le travail pour chercher la cause», dit-elle.





Pour le moment, elle souligne qu’aucun ennui de santé n’a été détecté : «Non. Notre rôle, c'est de vérifier la qualité du produit. Nous ne sommes pas encore à des ennuis de santé ou quelque chose comme ça (que pourrait causer le Biofar Vitamine C 1000 mg). Tout médicament à un modèle de présentation de qualité. Quand on dit que le médicament doit être d'une telle couleur dans tel état et qu'on constate, pendant la conservation, que ce médicament est en train de virer, notre rôle, c'est de le stopper et de demander à ce qu'il soit mis en quarantaine. »





















































igfm