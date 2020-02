SAR : Khadim Bâ, démissionne du Conseil d’administration

"L’Observateur" qui donne l’information, souligne que cette démission de l’actionnaire majoritaire de la société de raffinage aura sans nul doute des conséquences économiques et sociales. Parce que Khadim Bâ a informé le PCA de la SAR, de sa volonté de " retirer la ligne de crédit de 250 millions d’euros (163 milliards F CFA) " que son groupe avait gracieusement mis à la disposition de la SAR, pour assurer ses importations en pétrole brut, selon sa lettre de démission.



Par ailleurs, le Directeur de Locafrique a exprimé sa volonté d’« annuler les modalités de la caution à hauteur de 130 milliards F CFA qu’il avait, personnellement, souscrit auprès des banques, pour garantir l’utilisation de cette ligne de crédit dédiée aux importations de pétrole brut et qui, au demeurant, a permis d’assurer l’approvisionnement de la SAR en produits pétroliers pendant plus d’une année ».



Cette démission ferait suite à un malaise à la SAR dont la gestion n’inspirerait plus confiance au patron de Locafrique, croit savoir le journal, citant un cadre de la boîte