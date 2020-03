SCANDALE FINANCIER à BATI PLUS impliquant plusieurs hommes d’affaires libanais- Le dossier transmis au Doyen des Juges

Dakarposte révélait en exclusivité le scandale qui secoue la société Bati Plus (appartenant à Fares) où plusieurs centaines de millions de Fcfa ont été détournés par une employée. Une affaire gérée par la Section de Recherches.

Nous écrivions que des sources renseignent que plusieurs hommes d’affaires libanais sont impliqués pour avoir fourni de fausses factures à l’employée indélicate. Eh bien, pour parler comme l'autre, ils défilent depuis quelques jours devant les gendarmes qui ont mis à jour un vaste système de blanchiment de capitaux.

Aux dernières nouvelles, beaucoup de millions de f Cfa découvert, contre toute attente, par les pandores de la SR dans un des établissements de Bati Plus sont scellés.

Qui sont ces hommes d'affaires Libanais ? Comment ils procédaient ? Quels sont les montants en cause ?

En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte a appris que le dossier, très loin de connaitre son épilogue, a été transmis au Doyen des Juges.