SÉCURISATION À DAKAR | LA GENDARMERIE INTERPELLE 24 INDIVIDUS, DES ARMES BLANCHES SAISIES

Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024, la légion de gendarmerie de Dakar, dirigée par le lieutenant-colonel Malick Faye, a intensifié ses efforts pour protéger les citoyens et leurs biens en menant des opérations dans des zones criminogènes de la capitale. Ces interventions s’inscrivent dans une stratégie visant à éradiquer le sentiment d’insécurité et à renforcer la tranquillité publique.



Appuyés par la LGI (Légion d’Intervention) de Mbao, les éléments des compagnies de Keur Massar et de Rufisque ont patrouillé dans plusieurs secteurs sous leur juridiction. Au cours de ces opérations, 24 individus ont été interpellés pour diverses infractions, notamment liées à des actes criminels.



Un arsenal d’armes blanches, comprenant des coupe-coupe, des couteaux et des marteaux, a été saisi, selon les informations fournies par le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye. Par ailleurs, pour des infractions routières, 27 véhicules ont été immobilisés, témoignant de la vigilance accrue des forces de l’ordre sur les routes.



Le chef de la Division communication et relations publiques (DCRP) de la gendarmerie nationale a confirmé que ces opérations se poursuivront dans l’ensemble du territoire national. L’objectif demeure clair : assurer la sécurité des populations et maintenir un climat de paix et de sérénité.



La gendarmerie appelle les citoyens à coopérer et à signaler toute situation suspecte, soulignant l’importance d’une collaboration étroite entre les forces de sécurité et la population pour garantir une protection efficace.



























































Rts