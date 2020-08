SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - LE SÉNÉGAL OBTIENT UN APPUI DE PLUS D’UN MILLIARD F CFA DU JAPON

Une enveloppe de plus d’un milliard F CFA dans l’escarcelle du Sénégal. La somme, issue de la coopération avec le Japon, est destinée à l’achat de riz à distribuer aux populations vulnérables. Le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, et l’Ambassade du Japon ont signé ce lundi, 17 août, les notes relatives à cette assistance alimentaire, entrant dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Une aide financière non remboursable.



« À travers cet accord, le gouvernement du Japon met à la disposition du Sénégal un don de 250 millions de Yen, soit environ 1 milliard 250 millions F CFA, destiné à l’achat de riz pour couvrir le déficit de produits alimentaires », a dit Araï Tatsuo.



Du côté du Sénégal, on apprécie le geste à sa juste valeur. « À travers cet important programme d’assistance alimentaire, le Japon soutient les efforts de notre gouvernement pour le renforcement de la sécurité alimentaire. Cette subvention que vous venez de nous octroyer permettra l’achat de riz pour faire face au déficit de la production agricole et, par voie de conséquence, favorisera le renforcement de notre stock national de sécurité alimentaire », a salué Amadou Hott, ministre en charge de la Coopération.



Cette assistance alimentaire est le 3e palier sur quatre de l’appui du Japon à la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. Un appui chiffré à plus de dix milliards F CFA.























































emediasn