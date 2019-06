SÉDHIOU : ABDOULAYE DIOP MILITE POUR UN "CADRE DE DIALOGUE LOCAL"

Le maire de Sédhiou Abdoulaye Diop, par ailleurs ministre de la Culture et de la Communication, a appelé mercredi à la mise en place d’un "cadre de dialogue local", en vue de contribuer à la mise en œuvre des initiatives des pouvoirs publics dans le Pakao, notamment en termes d’assainissement et de protection de l’environnement.



"Je souhaiterai avec l’ensemble des acteurs politiques, les guides religieux et les intellectuels, réfléchir pour mettre en place un cadre de dialogue local pour poursuivre les initiatives du président de la République", Macky Sall, a-t-il déclaré à des journalistes.



S’exprimant peu après avoir participé à la prière de la Korité à la grande mosquée de sédhiou, sous la direction de l’imam El Hadj Boubacar Dramé, Abdoulaye Diop a appelé les populations du Pakao à s’impliquer davantage dans l’assainissement et la protection de l’environnement, pour faire de ces sujets "l’affaire tous".



"Nous avons le devoir, ensemble, de rendre notre ville propre", a dit le maire de Sédhiou, selon qui les habitants du Pakao doivent considérer la problématique de l’hygiène publique comme une priorité.



Les jeunes notamment, ont le devoir de s’impliquer davantage dans ce domaine, a-t-il laissé entendre, estimant que c’est de "la responsabilité de tous" de faire en sorte que "Sédhiou soit une ville propre et une ville d’avenir".













aps