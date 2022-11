SÉDHIOU / Mariama Souané (journaliste proche de Sadio Mané) : "Sadio Mané m'a donné des nouvelles rassurantes... Je l'ai appelé..."

Mariama Souané, journaliste à la RTS de Sédhiou et très proche de Sadio Mané, estime que ce dernier lui a donné des nouvelles rassurantes sur sa blessure.

C'est 15 minutes après sa blessure, qu'elle l'a appelé pour avoir de ses nouvelles. C'est ainsi que Sadio Mané lui a dit que ce n'est pas grave. Dans la foulée, en me rappelant ce mercredi matin, il a dit qu'il pourrait manquer le prochain match de championnat. Toutefois, précise-t-elle, "nous attendons pour le moment les analyses complémentaires pour un diagnostic plus poussé sur sa blessure et son éventuelle participation au mondial."



Selon elle toujours, la blessure de Sadio Mané a fait beaucoup jaser, accompagnée d'une inquiétude sur sa participation au mondial. Mais il faut retenir que dans son village natal de Bambali, la famille est en contact avec Sadio Mané. Pour la bonne information, son club s'affaire autour de sa santé et continue les analyses...

























































dakaractu