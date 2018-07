SEMINAIRE DE LA SICAP A SALY- Le style de management et les réalisations du DG Ibrahima Sall magnifiés

Il faut souligner que cette rencontre a été un véritable plébiscite pour le Directeur général de la boîte précitée, l’économiste Ibrahima Sall, qui a su redonner à la SICAP SA son lustre d’antan avec son style de management inclusif.

Tous les orateurs qui se sont succédé ont magnifié le travail abattu par l’ancien ministre de l’Education nationale depuis sa nomination à la tête de ce fleuron de l’économie sénégalaise.

Très proche de son équipe, Ibrahima Sall a réussi à insuffler un souffle nouveau à la SICAP SA avec des innovations majeures.



D’ailleurs, il a été noté que dans le seul document officiel produit par le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, la SICAP SA est classée première en matière de construction de logements au Sénégal.

Lors de sa prise de parole, Ibrahima Diaw, Secrétaire général du syndicat de la boîte, a lancé : «La SICAP a augmenté les salaires, elle a donné à chaque travailleur une maison, plus les 30 millions pour la retraite». Et il a souligné que l’ancien ministre-conseiller du Président Abdou Diouf est l’exemple du gestionnaire exemplaire, tant du point de vue de l’entreprise que des relations humaines.



A en croire le syndicaliste, «en 6 ans, l’entreprise a été redressée dans sa gestion».

Cheikh Diop, leader de la CNTS FC, a lui aussi été élogieux à l’égard de l’économiste Ibrahima Sall. Il a notamment dit que ce qu’il a vu à la SICAP, il ne l’a vu dans aucune entreprise.

Pour sa part, Ibrahima Sall a, d’emblée, exprimé toute sa satisfaction pour le travail accompli par l’ensemble des cadres, sous sa direction, et a exhorté le personnel à répondre aux attentes des Sénégalais en permettant aux populations les plus démunis et aux cadres sénégalais de s’octroyer un logement, conformément à la volonté du chef de l’Etat, Macky Sall.

Le Directeur général de la SICAP SA n’a pas manqué de rappeler le démarrage des chantiers de la Sicap rue 10 et Grand Mbao, ainsi que ceux du Lac Rose. Il a également annoncé le début des études pour les chantiers de Diass.

Le séminaire annuel de la SICAP SA s’est tenu, ce samedi, à Saly Portudal, autour de la validation de l'accord d'établissement et du règlement intérieur de la société.