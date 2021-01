SÉNÉGAL : 328 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 112 nouveaux guéris, 13 nouveaux décès et 32 cas graves en réanimation.

Rédigé par Dakarposte le Samedi 9 Janvier 2021 à 09:55 Rédigé par Dakarposte le Samedi 9 Janvier 2021 à 09:55



​Sur 2555 tests réalisés, 328 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 12,84 %. Il s’agit de 120 contacts suivis et 208 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit :

112 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Treize nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés.

A ce jour, le Sénégal compte 21000 cas positifs dont 18128 guéris, 459 décès et 2412 encore sous traitement.

Notez

