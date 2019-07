SENEGAL-BENIN: Les «Lions» plus que déterminés à rugir

Face au Bénin, en quart de finale de cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019, les «Lions» refusent de considérer leurs adversaires comme des outsiders. En effet, selon leur capitaine, Cheikhou Kouyaté, la meilleure manière de remporter ce match, c’est d’accorder beaucoup de respect aux «Ecureuils» qui ont déjà créé la sensation de sortir le Maroc en huitième de finale (1-1, 4-1).

C’est alors suffisant pour preuve pour qu’ils accordent de la considération à leurs adversaires de ce mercredi, au stade du 30 juin du Caire. «On ne peut pas crier victoire, sans avoir joué le match», a-t-il déclaré, avant de rappeler que le Bénin a déjà créé la surprise d’éliminer le Maroc, qui était un potentiel candidat pour ce sacre. «Pour éviter une désillusion, on doit faire preuve d’humilité et d’un mental très fort. Seule cette démarche peut nous aider à atteindre l’objectif qui nous est assigné. Il ne faut surtout pas dormir sur ses lauriers » a t-il prévenu

Le même sentiment est partagé par Henri Saivet. «Il faut se donner à fond pour réussir le match qu’il faut. Ce n’est pas le moment de sous estimer un adversaire, parce que nous avons affaire à un match de coupe. Et pour se qualifier à l’étape en demi-finale, il nous faudra se donner à fond dans ce match», a invité le sociétaire de Burrasport (Turquie).

Ainsi, malgré leur statut de favori de ce quart de finale dont le coup d’envoi est fixé à 18h (16 Gmt), les «Lions» entendent engager ce match à fond contre une équipe Béninoise très bagarreuse et qui ne cesse de montrer ses talents depuis le début de la CAN















FSF