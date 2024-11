SÉNÉGAL-BURUNDI | REUG REUG INVITE D’HONNEUR DES LIONS AU STADE ABDOULAYE WADE

Le champion du monde de One Championship, Oumar Kane, plus connu sous le nom de Reug Reug, sera l’invité d’honneur des Lions ce soir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à l’occasion du match opposant le Sénégal au Burundi, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.



Reug Reug, véritable icône nationale dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA), incarne l’unité des différentes disciplines sportives au Sénégal. Sa présence témoigne également de la reconnaissance croissante des performances des athlètes sénégalais sur la scène internationale.



Originaire de Thiaroye, Reug Reug est une figure emblématique, non seulement dans le MMA, mais aussi dans la lutte sénégalaise traditionnelle, une discipline où il a fait ses premières armes avant de s’imposer sur le ring mondial.



















































































Rts