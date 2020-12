SENEGAL-ECONOMIE-POINT LE PIB EN HAUSSE DE 3, 8 % AU TROISIÈME TRIMESTRE (ANSD)

Le Produit intérieur brut en volume corrigé des variations saisonnières a enregistré une hausse de 3, 8 % au troisième trimestre 2020, a annoncé l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



’’Au troisième trimestre de l’année 2020, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières (CVS), s’est accru de 3,8% par rapport au trimestre précédent’’, souligne la structure dans sa note d’évolution du PIB parvenue à l’APS.



Le rapport rendu public mercredi lie ce résultat à une hausse de l’activité de l’ensemble des sous-secteurs : primaire (+2,0%), secondaire (+6 %) et tertiaire (+3,3%).



Au cours de la période sous revue, il est enregistré une amélioration de 3,4% des taxes nettes de subventions sur les produits, fait savoir l’ANSD.



Sur la même période, une progression de 1,9 % de la consommation finale et de 2,7% de la formation brute de capitale fixe a été relevée, alors que les exportations de biens et services se sont bonifiées de 35,2% en termes réels, indique le document.



Il précise qu’en comparaison du troisième trimestre de 2019, l’activité économique a connu une augmentation de 0,7%. Une progression expliquée par la bonne tenue du secteur primaire (+4,5%) et, dans une moindre mesure, du secteur secondaire (+1,8%).



La contraction de l’activité du secteur tertiaire (-0,7%) a amoindri cette hausse.



Sous l’angle de la demande, il est enregistré, en glissement annuel, une évolution de 3,9% de la formation brute de capitale fixe et une baisse de 3,5% de la consommation finale, fait remarquer l’ANSD.



Au titre du Produit Intérieur Brut en valeur, il est estimé à 3 231,2 milliards de FCFA au troisième trimestre de 2020, note le rapport.