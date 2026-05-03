SÉNÉGAL-FMI : LE CHEF DE L’ÉTAT ESPÈRE UN ACCORD AVEC L’INSTITUTION « DANS LES PROCHAINS MOIS

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré ce samedi que les discussions entre le Sénégal et le Fonds monétaire international se poursuivent normalement, écartant toute idée de rupture avec l’institution financière internationale.



Lors d’un entretien accordé à plusieurs médias, le chef de l’État a affirmé que le gouvernement sénégalais reste engagé dans les négociations en vue de conclure un nouveau programme avec le FMI.



« Il n’y a pas de rupture avec le FMI. Les discussions continuent. Nous voulons un programme avec le FMI et c’est pourquoi nous discutons pour avoir ce programme », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Le président a précisé que les échanges portent désormais sur les conditions dans lesquelles ce futur programme devra être élaboré.



Malgré l’absence d’accord définitif à ce stade, le chef de l’État estime que les indicateurs économiques du pays restent encourageants. Il a notamment évoqué une trajectoire de croissance positive, une réduction progressive du déficit budgétaire ainsi qu’un renforcement des investissements dans le secteur agricole.



Bassirou Diomaye Faye a également mis en avant les mesures prises par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat des populations, notamment la baisse des prix de certaines denrées de première nécessité et du carburant.



« Tout cela montre que le pays est bien tenu, qu’il est dans des mains sûres », a-t-il affirmé, saluant les compétences techniques et politiques de son équipe gouvernementale.



Le président de la République s’est enfin montré optimiste quant à l’aboutissement des discussions avec le FMI dans les prochains mois. Selon lui, la conclusion d’un programme avec l’institution de Bretton Woods permettrait au Sénégal de bénéficier de facilités supplémentaires pour accompagner ses ambitions économiques et financières.































Rts