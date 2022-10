SÉNÉGAL- L'Etat maintient les attributions des parcelles au profit des syndicalistes des Impôts et Domaines (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 2 Octobre 2022 à 16:12

Le Syndicat des agents des Impôts et Domaines (SAID) protestait, depuis plusieurs semaines, contre la décision prise par les autorités des impôts et domaines de leur récupérer leur assiette foncière de 4 ha sise à Guédiawaye.



Dakarposte a appris (documents à l'appui) que l'Etat du Sénégal, précisément le ministre de tutelle ( finances et du budget), maintient finalement les attributions des parcelles au profit des syndicalistes des Impôts et Domaines.





Pour rappel, la direction des domaines s'était opposé, pour on ne sait quelle raison, à l’attribution au bénéfice du Syndicat autonome des Agents des Impôts et des Domaines et de la coopérative des agents du cadastre d’une assiette foncière de 04 hectares sis à Guédiawaye, à distraire du TF 01/GW.