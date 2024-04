SÉNÉGAL: LE GÉNÉRAL BIRAME DIOP, MINISTRE DES FORCES ARMÉES, DÉCORÉ PAR LES NATIONS UNIS!

« Au cours de l’événement, il a souligné l’état actuel des opérations de maintien de la paix et a suggéré un plan d’action futur pour renforcer l’efficience et l’efficacité du maintien de la paix, lit-on sur le compte X .



Le général Diop a été Chef d’état-major général des Forces armées sénégalaises, Conseiller pour la sécurité nationale du Président du Sénégal et Chef d’état-major de l’armée de l’air. Il a aussi été Chef adjoint puis Chef des opérations aériennes de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUC), entre 2002 et 2003, et a été déployé auprès de l’ONG Partners for Democratic change, de 2009 à 2013.



Diplômé de l'École royale de l'air du Maroc, de l'Université de l'air des États-Unis et de l'École de guerre de la France, il parle couramment l'anglais et le français.





















































































































Dakarmatin