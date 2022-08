SÉNÉGAL- La date du remaniement ministériel finalement calée après... (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Depuis la proclamation des résultats définitifs du scrutin législatif, et comme à chaque annonce de jeu des chaises musicales ministérielles, les spéculations vont bon train, d'aucuns se perdent, depuis quelques jours, en conjectures. Les spéculations s’enchaînent plus vite qu’il n’est possible de les suivre.

Mais, jusqu'au moment où ses lignes sont écrites, le nom du nouveau Premier ministre annoncé et le sort des membres du gouvernement restent très incertains.



Dakarposte, qui a activé ses radars un peu partout, aux fins d'en savoir davantage sur le remaniement tant attendu, a appris de sources jusqu'ici fiables que le cocotier sera finalement secoué après l’installation de la nouvelle assemblée nationale.

En un mot, comme en mille, c'est une question de quelques jours. Aussi, nous revient-il que c'est le le temps des consultations, l'épreuve du feu, comme disait l'autre.



Le Président Macky Sall, mesuré , peu loquace notamment sur ses décisions s'est retiré bref, il s'apprête à remanier, loin des indiscrets, le gouvernement.

En tous les cas, la plupart des ministres pas du tout assurés de rester dans l'équipe gouvernementale, ne dorment plus du sommeil du juste. Pour ainsi dire qu'ils sont dans l'expectative au même titre que leurs proches.



Les prochains jours nous édifieront bien...



Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte.com



