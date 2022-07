SÉNÉGAL- Le flou entoure les circonstances de "l'évasion" de Pape Mamadou Seck

Peu importe ce qu'en disent les architectes : aucune prison n’est inviolable, et un détenu déterminé saisira toujours la minuscule opportunité qui aboutira à sa liberté. Mais, de nombreuses zones d'ombre et des questions demeurent sur l'évasion de Pape Mamadou Seck. A t'il bénéficié de complicité pour organiser sa fuite ? Comment un détenu à l'état de santé chancelant, qui souffrirait d'une "pathologie sévère" (peut-être sous anesthésie générale), peut-il se tailler aussi facilement? Serait-il mort comme le prétend sur la toile nombre d'opposants au régime marron? Où se trouvait l'effectif de matons de faction au moment de son évasion? Les caméras de surveillance du pavillon spécial fonctionnent-elles encore?



En tous les cas, les circonstances de son évasion rocambolesque intriguent. Décrit "membre des forces spéciales", acquises à la cause de l'opposant Ousmane Sonko, donc "dangereux", l'administration pénitentiaire devait, par conséquent, le surveiller comme de l'huile sur le feu.

En d'autres termes, ses moindres faits et gestes ne devaient pas, du tout alors échapper aux surveillants de cette citadelle surnommée pavillon spécial.



Autre bizarrerie: pourquoi un avis de recherche détaillé avec récompense n'a pas été diffusé par les forces de l'ordre?

Nous espérons que dans les prochaines heures, un communiqué officiel sera publié aux fins d'informer l'opinion sur l'avancée des recherches concernant cet agent des impôts et domaines.

À moins que...