SÉNÉGAL : Les vacances du Gouvernement repoussées

Le Gouvernement devait partir en vacances mais elles ont repoussées d’une semaine. Selon L’As, Mouhamed Boun Abdallah Dione et ses ministres n’ont pas achevé les dossiers à l’ordre du jour du Conseil des ministres de mercredi dernier. Dionne et son équipe se réuniront autour du président à son retour de voyage.



Le Chef de l’Etat a pris les airs, mercredi dernier, pour se rendre en Afrique du Sud où il a été invité à la réunion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui se tient à Johannesburg.