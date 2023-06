SENEGAL-POLITIQUE / Manifestations : le bilan porté à 16 morts, selon le Ministère de l’Intérieu

Un nouveau décès s’est ajouté samedi à la liste des pertes en vies humaines, portant le bilan à 16 morts depuis jeudi, début des manifestations, a appris l’APS du Ministère de l’Intérieur.



« Il y a eu un décès hier (samedi). Avec le neuf morts de jeudi et les six de vendtedi, le bilan est revu à 16 morts depuis le début des manifestations », a expliqué la même source à l’APS.



De violentes manifestations ont eu lieu dans la capitale sénégalaise et dans d’autres villes du Sénégal, dont Ziguinchor à la suite de l’annonce de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse », dans son procès pour viol et menaces de mort sur la personne d’Adji Sarr, une ex-masseuse, employée d’un salon de beauté à Dakar.



















































aps