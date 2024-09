SERIGNE MBAYE THIAM NOMMÉ ENVOYE ET CONSEILLER DE HAUT NIVEAU DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION

L’ancien ministre sénégalais de l’Éducation et de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a été nommé envoyer et conseiller de haut niveau du Partenariat mondial pour l’Éducation (GPE), a appris l’APS ce vendredi. Cette nomination reflète un engagement renouvelé pour mettre fin à la crise mondiale de l’apprentissage, un défi critique pour les générations futures.



Serigne Mbaye Thiam, qui a précédemment occupé le poste de vice-président du Conseil d’administration du GPE, rejoint ainsi Ruth Kagia, ancienne directrice adjointe de cabinet et conseillère principale auprès de l’ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, dans ce nouveau rôle. Laura Frigenti, directrice générale du GPE, a exprimé son enthousiasme à l’égard de ces nominations.



« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Serigne Mbaye Thiam et Ruth Kagia dans la famille du GPE en tant que premiers envoyés et conseillers de haut niveau pour l’éducation. Ils ont tous deux démontré un engagement sans pareil pour l’avancement de l’éducation dans leurs pays respectifs et sur la scène internationale, en plaidant pour 12 années d’éducation de qualité pour tous les enfants », a déclaré Mme Frigenti.



La nomination de Serigne Mbaye Thiam intervient à un moment où le secteur de l’éducation fait face à des défis colossaux. Selon Laura Frigenti, « sept enfants sur dix à l’échelle mondiale ne sont pas capables de lire et de comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans ». La réduction des budgets consacrés à l’éducation accentue cette crise, faisant de la mission du GPE un enjeu plus crucial que jamais.



Serigne Mbaye Thiam, honoré de cette nomination, a déclaré être « impatient de mettre à profit son expérience au sein du GPE et en tant qu’ancien ministre de l’Éducation pour faire progresser l’éducation dans le monde ». Entre 2013 et 2014, il a représenté 18 pays francophones d’Afrique au Conseil d’administration du GPE, avant de présider le Comité de gouvernance, d’éthique, du risque et du financement entre 2014 et 2015.



Fort d’une carrière riche au service de l’éducation, Serigne Mbaye Thiam a également occupé divers postes clés dans l’administration sénégalaise. Il a été député, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et a représenté le Sénégal au sein du Conseil exécutif de l’UNESCO. Son engagement envers l’éducation transcende les frontières nationales, comme en témoigne son appartenance à la Commission Internationale de l’UNESCO sur les futurs de l’éducation.



Le Partenariat mondial pour l’Éducation (GPE), qui mobilise des fonds pour soutenir les systèmes éducatifs dans 90 pays à faible revenu, est au cœur des efforts visant à garantir que chaque enfant, fille ou garçon, puisse recevoir une éducation de qualité. Cette mission se veut une réponse urgente à la crise de l’apprentissage qui frappe de nombreuses régions du monde, empêchant des millions de jeunes d’atteindre leur plein potentiel.



La nomination de Serigne Mbaye Thiam renforce la présence du Sénégal sur la scène éducative internationale et réaffirme le rôle clé que joue le pays dans les efforts globaux pour améliorer l’accès à l’éducation. Dans ses nouvelles fonctions, il continuera de plaider pour un accès universel à une éducation de qualité, indispensable au développement et à la prospérité mondiale.



























































































Rts