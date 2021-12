SERIGNE SALIOU MBACKÉ / Un homme encore utile au monde !

Rédigé par Dakarposte le Mardi 28 Décembre 2021 à 16:46 Rédigé par Dakarposte le Mardi 28 Décembre 2021 à 16:46

Décembre 2007- 28 décembre 2021 / Voilà 14 ans, jour pour jour, que disparaissait Serigne Saliou Mbacké. Le regretté Khalife Général des Mourides avait ébloui son monde par son sens du travail, son amour de l'éducation et de la formation de l'être humain et par ce respect qu'il vouait aux enfants. Dans ce reportage, Dakaractu rend hommage à un homme qui a rendu un grand service à son peuple et à la planète tout entière. Dans ce micro-trottoir, interviennent des ndongo - tarbiyah...