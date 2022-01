SEULS 19 LIONS ONT DÉBARQUÉ À L’AÉROPORT DE BAFOUSSAM

Attendus à Bafoussam, leur antre pour le temps de la CAN, seuls 19 Lions ont débarqué, cet après-midi, à l’aéroport de Bafoussam en terres camerounaises, selon l’envoyé spécial du Groupe Emedia.

Manquent à l’appel : Alfred Gomis, Saliou Ciss, Nampalys, Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr, Moustapha Name, Boulaye Dia, Bamba Dieng et Mame Baba Thiam. Neuf (9) joueurs encore au Sénégal. Les 8 pour cause de Covid, le 9e Boulaye Dia pour cause d’intoxication alimentaire. Ismaila Sarr est arrivé en boitillant.



La liste des présents :



Edouard Mendy

Seyni Dieng

Alioune Badara Faty



Fodé Ballo Touré

Abdou Diallo

Bouna Sarr

Ibrahima Mbaye

Abdoulaye Seck

Kalidou Koulibaly

Pape Abou Cissé



Cheikhou Kouyaté

Gana Gueye

Pape Gueye

Joseph Lopy



Sadio Mané

Ismaila Sarr

Keita Baldé

Habib Diallo

Famara Diedhiou



Pour les absents, figurent sur la liste :



Alfred Gomis

Saliou Ciss

Nampalys Mendy

Mamadou Loum Ndiaye

Pape Matar Sarr

Moustapha Name

Bamba Dieng

Mame Baba Thiam

Boulaye Dia































































































emediasn