SINDIA - CINQ FEMMES SÉQUESTRÉES ET VIOLÉES PAR SEPT AGRESSEURS

C’est un véritable horreur qu’ont vécu cinq femmes, dans un hameau situé à la sortie de Sindia (département de Mbour). Elles ont été les proies de 7 prédateurs sexuels qui les auraient séquestrées et violées.



Selon les Informations de Libération, la Brigade de gendarmerie de Popenguine est aux trousses de redoutables prédateurs sexuels qui ont commis ces actes ignobles. Sans doute informés de l’absence des hommes de la localité, les 7 individus armés, qui connaissaient parfaitement la configuration du hameau, ont débarqué sur les lieux dans la nuit de jeudi à vendredi, vers les coups de 3h du matin.



Pendant plusieurs heures et sous la menace, ils auraient séquestré et violé les 5 femmes qui ont vécu le pire des cauchemars. L’une d’elles, encore sous le choc, a expliqué aux gendarmes, la violence avec laquelle les agresseurs ont agi avant de disparaître dans la nature. L’un des présumés a été arrêté. Les autres sont toujours dans la nature.