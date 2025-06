SLY STONE: MORT À 82 ANS DE LA LÉGENDE DU FUNK ET MEMBRE DU GROUPE SLY AND THE FAMILY STONE

Il était une légende et un pionnier du funk. L'artiste américain Sly Stone est mort à 82 ans, annonce la presse américaine ce lundi 9 juin. Compositeur et producteur, il avait fondé à San Francisco le groupe Sly and The Family Stone dans les années 1960. La formation a largement participé au développement de la soul et de la funk pendant une décennie.



"Après une longue lutte contre la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive, NDLR) et d'autres problèmes de santé sous-jacents, Sly s'est éteint paisiblement, entouré de ses trois enfants, de son ami le plus proche et de sa famille élargie", annonce sa famille dans un communiqué relayé par le site spécialisé Variety.



"Si nous pleurons son absence, nous trouvons du réconfort à l'idée que son extraordinaire héritage musical continuera de résonner et d'inspirer les générations à venir", est-il ajouté dans le document.



Pionnier de la soul



Rendu célèbre quelques albums et moins d'une décennie d'activité, le groupe avant-gardiste et flamboyant avait notamment donné un concert mémorable avec son groupe lors du festival de Woodstock, en août 1969.



En l'espace de cinq ans seulement, l'inventivité de la Family Stone a laissé un impact indélébile sur la musique américaine et mondiale, depuis le premier succès du groupe, Dance to the Music, en 1967, et leur chanson Everyday People, un an plus tard, jusqu'au chef-d'oeuvre du rhythm and blues des années 1970, If You Want Me To Stay.







Devenus incontournables dans les années 1970, dans une Amérique déchirée entre lutte pour les droits civiques et la ségrégation raciale, Sly Stone et son groupe, intronisé au Hall of Fame du Rock & Roll en 1993, ont inspiré des générations d'artistes après eux, d'horizons divers, de Prince aux Beastie Boys, de Miles Davis aux Red Hot Chili Peppers.



Récemment, la vie et la carrière de Sly Stone avaient donné lieu à un documentaire Sly Lives: aka the Burden of Black Genius, réalisé par le batteur des Roots, Ahmir "Questlove" Thomson, et paru en janvier dernier.



Né le 15 mars 1943 au Texas, Sylvester Stewart, alias Sly Stone, était aussi connu pour ses problèmes de drogue, la réputation du groupe ayant été entachée par la consommation excessive de la formation et de son leader. En 1970, la Family Stone annule 26 concerts sur les 80 de sa tournée, ce qui ne calme pas Sly Stone, mais lui vaudra sa carrière.





Arrêté à de multiples reprises en raison de ces problèmes de drogue, il a même un temps été SDF, vivant dans une camionnette, avant de réussir à sortir de cette spirale infernale. Dans ses mémoires, publiées en 2023, il disait avoir réussi à se sevrer en 2019.



















































Lucie Valais avec AFP