SMS pornographiques : Le Vice-recteur de l’Université de Thiès limogé

Au Pr. Salif Gaye il est reproché d’avoir envoyé, par mails groupés, au Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, ainsi qu’à d’autres autorités de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, des images à caractère pornographique, révèle le quotidien L’As.



Ainsi, le Pr. Salif Gaye n’est plus Vice-recteur de l’Université de Thiès, fonction qu’il occupait depuis le 27 mai 2014, cumulativement avec celles de président de Commission des relations avec les entreprises, de l’insertion et de services à la société de l’Université et de Directeur de l’école doctorale, poursuit la même source. Le mis en cause a réfuté cette accusation.