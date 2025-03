SND : Le plan qui veut tout changer d’ici 2029

Un pays riche, mais inégal





Ces dernières années, le Sénégal a grandi économiquement, avec une croissance moyenne de 5,3% par an. Pourtant, cette richesse ne profite pas à tous. Près de 4 personnes sur 10 vivent dans la pauvreté, et 1 jeune sur 5 cherche encore un emploi. À cela s’ajoute une dette qui étouffe le pays : en 2023, elle représentait presque 100% de ce que le Sénégal produit en un an.





Et ce n’est pas tout : Dakar, qui couvre à peine 0,3% du territoire, concentre près de la moitié de l’argent du pays. Les autres régions, elles, peinent à suivre. Face à ce tableau, le gouvernement veut changer la donne avec un plan qui mise sur nos forces et nos terres.





Quatre grands rêves à réaliser





La SND repose sur quatre idées simples pour transformer le Sénégal. D’abord, une économie pour tous : fini le monopole de Dakar ! Le pays va créer des "pôles" dynamiques dans chaque région (Thiès, Sud, Nord…) pour booster les emplois et les entreprises locales. Le numérique et le privé sénégalais seront les stars de ce changement.





Ensuite, des citoyens au cœur du projet : écoles, hôpitaux, formations, tout va monter en puissance. La diaspora aussi aura son mot à dire pour faire briller le Sénégal.





Puis, des régions qui vivent : huit zones de développement vont naître, avec de l’électricité et de l’eau pour tous, tout en protégeant la nature.





Enfin, un État juste et fort : plus de transparence, des lois respectées et une sécurité garantie pour redonner confiance aux Sénégalais.





Des résultats dès 2029





Le Sénégal voit grand ! D’ici cinq ans, la croissance pourrait grimper à 9,7% dès 2025, grâce au pétrole et au gaz, avant de se stabiliser à 6,5%. La dette va fondre (de 99,7% à 75,3% du PIB), et chaque maison aura l’eau et l’électricité. Objectif final : sortir des bas-fonds des classements mondiaux pour offrir une vie meilleure à tous.





L’argent viendra de nous-mêmes





Ce grand projet coûtera 18 496 milliards de FCFA. Mais pas de panique : pas besoin d’emprunter plus ! L’État mettra 69,3% de la somme, et le privé 30,7%, avec des partenariats malins. Une façon de prouver que le Sénégal peut compter sur lui-même.





Les régions et les citoyens en première ligne





Pour réussir, il faudra des changements profonds : donner plus de pouvoir aux maires, mieux gérer l’argent public et sécuriser les terres des familles. Mais surtout, ce plan appartient à tous : l’État, les élus locaux, les patrons, les associations et vous, les Sénégalais ! Le président l’a dit : "C’est ensemble que nous construirons ce Sénégal dont nous rêvons."





La SND 2025-2029, ce n’est pas juste des mots sur du papier. C’est un pacte pour un Sénégal qui ne baisse plus les yeux, où chaque région compte et chaque enfant grandit avec espoir. Le chemin est tracé. À nous de le suivre, main dans la main, jusqu’en 2050 !























Seneweb.com