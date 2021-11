SOHAM EL WARDINI, CANDIDATE DE L’UNION CITOYENNE BUNT-BI À LA VILLE DE DAKAR: "Le 23 janvier, c’est l’avenir de notre ville qui se joue"

La maire sortante de Dakar n’a pas manqué de prendre date lors de cette rencontre avec la presse.



«Le 23 janvier, c’est l’avenir de notre ville qui se joue. L’avenir de chacun et de chacune d’entre nous. Car chaque Dakaroise et chaque Dakarois aspire à vivre dans la sécurité et la tranquillité, dans un cadre agréable et respectueux de l’environnement ».



S’adressant aux électeurs de la capitale, elle dira : «Si nous sollicitons votre confiance, c’est parce que nous nourrissons l’ambition de renforcer la position de Dakar en tant que ville-carrefour du monde. Dans les prochaines années, notre ville va accueillir quatre grands événements de dimension mondiale ».