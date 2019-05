SOKHNA AÏDA DIALLO ET SOKHNA DETHIE reçoivent déjà les condoléances à Medinatoul Salam

Dakarposte a appris que Sokhna Aïda Diallo et Sokhna Dethie Pene sont au moment où ses lignes sont écrites à Medinatoul Salam, lieu où est né le guide des Thiantacones il y a plus de 80 ans. Ces deux épouses du défunt Cheikh Bethio sont en train de recevoir du monde précisément des talibés, amis, sympathisants entre autres. D'ores et déjà, les deux reçoivent les condoléances dans la résidence du Cheikh sise à Medinatoul Salam. Tous attristés, ils n'en reviennent pas du rappel à Dieu inattendu de Cheikh Bethio Thioune dans une clinique à Bordeaux