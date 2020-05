SOLIDARITE COVID 19 : La ligue Islamique Mondiale s’invite au plan de secours alimentaire

Face à l’ampleur de l’épidémie de Covid-19, la Ligue Islamique Mondiale a décidé d’accompagner l’Etat du Sénégal dans son plan de secours alimentaires pour les personnes démunies.

Pour les personnes démunies, le coronavirus c’est la double peine. De par l’isolement supplémentaire qu’il génère et par le manque de moyens, ils peinent à se nourrir correctement et à respectent les mesures d’hygiènes requises. Ainsi, pour changer la donne, la Ligue Islamique Mondiale, dont le principal objectif est de venir en aide aux populations vulnérables, a décidé d’accompagner l’Etat. Ce, en mettant à la disposition des personnes nécessiteux de la région de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Louga, Linguère et Matam d’importants dons de denrées alimentaires. Ce présent, est compose de 49 tonnes 325 kg de riz, 9 tonnes 265 Kg et sucre, 9265 litres d’huiles. Réparti en kits alimentaires, chaque kit contient, 25 kg de riz, 5 Kg de sucre et 5 litre d’huile.

Venu présider la cérémonie de remise de don, Directeur du bureau de la Ligue Islamique Mondiale au Sénégal Mahmoud Omar Fallatah a déclaré que le « Covid 19 a ravagé toute la planète, nous sommes en face d’une Pandémie sans précédent, qui a confinée plus d’un milliard d’individus. Avant, d’ajouter : « Pour sortir de cette crise, seule une coopération internationale peut sauver tout le monde ». C’est d’ailleurs, pour cette raison, explique-t-il que le Secrétaire général de la Ligue Islamique, Son Excellence, Docteur Mouhamed Abdoul Karim Al Issa a offert au Sénégal ce don.

Le maire de Dakar, Soham El Wardini dira pour sa part que « Si tout le monde s’illustre à travers des initiatives solidaires, la situation sera moins pénible pour les pauvres ».

Pour rappel, la Ligue islamique mondiale (LIM) est présente au Sénégal depuis plus de 40 ans, elle ne fait, pas que prêcher le bien dans le monde. Elle agit et va même au-delà de la promotion de l’islam et l’appui aux institutions de l’enseignement et à la construction de mosquées.

A cet effet, elle a apporté son aide aux couches vulnérables à travers différents projets sociaux, éducatifs, culturels et sanitaires. Outre la réalisation de puits et de forages en zone rurale, elle a crée deux centres de santé, l’un à Thiès et l’autre à Kaolack et une école d’enseignement général à Dakar, précisément à Guédiawaye.