SOMMET G20 : MACKY SALL QUITTE MARDI DAKAR POUR OSAKA

Le président de la République, Macky Sall, quitte Dakar ce mardi pour participer au Sommet du G20, prévu vendredi et samedi à Osaka (Japon), a appris l’APS de source officielle.



Le président Sall est invité par le Premier ministre japonais Shinzo Abe, en sa qualité de président du Comité d’orientation du NEPAD, indique le texte.



Selon un communiqué de la présidence sénégalaise, ce sommet portera sur, entre autres sujets, d’importantes questions relatives au commerce, à l’économie numérique, à l’investissement, l’environnement, l’agriculture, l’énergie, l’emploi, l’autonomisation des femmes et à la santé.



En marge du sommet, le Président Sall aura un entretien bilatéral avec le Premier ministre Abe et prendra part à une rencontre avec ses homologues chinois, égyptien et sud-africain, poursuit le communiqué.



Le retour du Chef de l’Etat à Dakar est prévu le 1er juillet 2019, précise la même source.