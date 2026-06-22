SONKO écarte toute idée de « crise institutionnelle »

La séance plénière de ce lundi 22 juin 2026, présidée par Ousmane Sonko, a été l’occasion pour le président de l’Assemblée nationale de revenir sur les informations relayées dans la presse au lendemain du communiqué de la Conférence des présidents du samedi 20 juin. Plusieurs médias avaient évoqué un « ultimatum » adressé au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, afin qu’il rende son avis sur la proposition de loi portant révision de la Constitution. Une interprétation que le chef du pouvoir législatif a fermement démentie.





Profitant de cette intervention, Ousmane Sonko a également mis en garde contre toute tentative de créer une crise institutionnelle entre l’Exécutif et le Législatif. Selon lui, « personne n’a donné au chef de l’État un ultimatum parce que sa réponse n’est pas une obligation. Il peut répondre comme il peut ne pas répondre ».



« En réunion de la Conférence des présidents, on a dit que l’avis du président était attendu. Si, au terme du délai prévu par la loi, il ne répond pas, on va continuer la procédure comme l’indique la loi. Cela n’est pas un ultimatum. Ceux qui cherchent une crise au sommet de l’État, ce n’est pas le bon moyen », a-t-il déclaré, avant de révéler que le président de la République avait déjà transmis son avis et que les auteurs de la proposition de loi en avaient été informés.



Le président de l’Assemblée nationale n’a pas hésité à dénoncer ce qu’il considère comme des tentatives de déstabilisation orchestrées par certains acteurs politiques. « Ceux qui disent que les prérogatives du président ont été violées veulent semer la discorde », a-t-il ajouté.



Ousmane Sonko a ensuite rappelé les différentes étapes du processus de révision constitutionnelle afin de dissiper toute confusion sur les prérogatives respectives des institutions.



« Concernant les révisions constitutionnelles, il y a trois étapes : la phase d’initiative, la phase d’adoption et la phase d’approbation », a-t-il énuméré, avant de préciser les différentes voies possibles pour l’initiative.



« Par voie parlementaire, l’initiative peut venir du président ou des députés. Le président peut faire un projet de loi ou choisir la voie référendaire, comme en 2016 », a-t-il expliqué. Il a également tenu à distinguer la procédure de révision constitutionnelle de celle applicable aux lois ordinaires ou organiques, afin de lever toute équivoque sur le rôle du chef de l’État dans le processus.



« La loi, une fois adoptée en plénière, peut être soumise à l’approbation du chef de l’État, car la procédure de réforme de la Constitution est différente de celle d’une loi ordinaire ou organique. (…) En 2024, nous avons procédé à une réforme constitutionnelle dans cette Assemblée. Ce n’est donc pas la première fois que cela se produit. Chaque pouvoir a son rôle à jouer et, en cas de désaccord, il existe des juridictions compétentes pour trancher. Il ne peut donc y avoir de crise institutionnelle. Chacun respectera ses prérogatives constitutionnelles », a-t-il précisé.



À noter que le calendrier de la révision constitutionnelle est déjà fixé. Les travaux en commission sont prévus le mercredi 24 juin, tandis que l’examen du texte en séance plénière est programmé pour le lundi 29 juin 2026.



La proposition de loi prévoit notamment la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle, l’introduction de l’exception d’inconstitutionnalité, le renforcement des attributions du Premier ministre, l’instauration d’incompatibilités pour le chef de l’État et les membres du gouvernement, ainsi qu’une refonte du préambule consacrant la souveraineté sur les ressources naturelles et l’imprescriptibilité des crimes internationaux.





























































































walf