SORTIE DE LA 39E PROMOTION DE L’ENOA, VENDREDI À THIÈS

Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, présidera ce vendredi à Thiès, la cérémonie marquant la sortie de la 39e promotion de l’Ecole nationale des officiers d’active (ENOA), annonce la Direction de l’information et des relations publiques des armées, dans un communiqué.



La cérémonie se tiendra dans l’enceinte de cette école, en présence du général de corps d’armée, Cheikh Wade, chef d’Etat major général des armées et de plusieurs autorités civiles et militaires.

































aps