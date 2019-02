SOUTIEN À IDRISSA SECK / Sokhna Ndèye Mbacké de ' Bësa Ngui Gneuw ' se décide enfin.

Recalée par la fatidique épreuve des parrainages, Sokhna Ndèye Mbacké avait néanmoins décidé de soutenir avec sa coalition, une des candidatures qui seront validées. Seulement la leader de '' Bësa Ngui Gneuw '' avait annoncé vouloir d'abord recueillir les avis des différents partis et mouvements de soutien qui composent sa coalition, avant de se prononcer officiellement sur la question. Jointe au téléphone la Mbacké-Mbacké ( qui donne la primeur de l'information à Dakaractu ) a décidé d'accompagner le Président de Rewmi, Idrissa Seck ( actuellement à Thiès pour son meeting d'ouverture. )



Interpellée sur les raisons qui ont motivé le choix de sa coalition, elle dira avoir jugé nécessaire de ne pas prendre le contre-pied de l'aspiration de l'essentiel des Sénégalais. '' Nous avions déjà entamé une phase de discussions avec le parti Rewmi. Personnellement, j'avais à l'idée qu'il était plus logique pour nous d'aller soutenir le leader de ce parti, en la personne d'idrissa Seck. Je tiens à signaler que nous tenons à garder fidèle notre base. Et cette base l'a choisi majoritairement. Chez nous, les concertations internes occupent une place prépondérante et ce sont ces consultations internes qui ont abouti à cette décision '', confiera celle qui a été parmi les premiers leaders politiques à déclarer son intention de briguer les suffrages des Sénégalais...