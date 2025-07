SOUTIEN À LA PALESTINE | OUSMANE SONKO RÉAFFIRME L’ENGAGEMENT DU SÉNÉGAL

En marge de la conférence sur la question de Jérusalem, tenue ce mercredi 9 juillet 2025 à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu en audience une délégation du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Cette rencontre s’est inscrite dans la continuité du rôle historique joué par le Sénégal au sein des instances internationales en faveur de la cause palestinienne.





Le chef du gouvernement a profité de l’occasion pour réaffirmer le soutien « indéfectible » du Sénégal au peuple palestinien, saluant la résilience de ce dernier face à l’oppression. Il a également exprimé la solidarité du peuple sénégalais, rappelant que le combat pour les droits du peuple palestinien est une question de justice, de droit international et d’humanité.



La délégation reçue par le Premier ministre était composée de plusieurs diplomates de haut niveau, dont l’Ambassadeur Coly Seck, président du Comité, et Riyad Mansour, Représentant permanent de l’État de Palestine auprès des Nations Unies. Ce dernier a salué le soutien constant du Sénégal à la Palestine, en particulier dans les enceintes multilatérales comme l’ONU, où le pays a toujours défendu les droits du peuple palestinien.





La rencontre a été marquée par une convergence de vues sur la nécessité de renforcer les actions diplomatiques, notamment autour du statut de Jérusalem et du droit du peuple palestinien à un État indépendant et souverain.



















































Rts