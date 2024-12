(SUITE) Arrestation de Mamadou Abdoulaye Guissé / L’écrivain accuse Sonko : « Qu’il aille répondre, car j’ai porté plainte contre lui pour détournement de fonds. »

DakarActu vous parlait hier de l’arrestation par les gendarmes du poète Mamadou Abdoulaye Guissé en marge de la cérémonie de dédicace de son livre sur Serigne Mountakha Mbacké intitulé : « Al Mountakha Bachir Mbacké : L’apôtre du silence ».La scène s'est passée en face de la grande mosquée de Massalik Al Jinaan à Dakar. Il ressort des derniers développements que l’homme est effectivement interpellé dans l’affaire des logements sociaux.



Dans le feu de l’action, Guissé a pourtant clairement refusé de se laisser faire accusant l’actuel Premier ministre du Sénégal. « Ils combattent l’Islam. S’ils me convoquent, je peux bien répondre. Ils prennent comme prétexte l’affaire Omart City. Ils font de la politique. C’est Ousmane Sonko qui les envoie, ces gendarmes. Il utilise la gendarmerie pour arrêter un écrivain en pleine cérémonie de dédicace de son livre. »



Mamadou Abdoulaye Guissé, à côté de ses deux épouses, accusa Ousmane Sonko de verser dans un règlement de comptes contre lui. « J’ai porté plainte contre lui au niveau du 8ème cabinet pour détournement de fonds de campagne en 2022. Et il refuse d’aller répondre… »



Autre détail à signaler : la présence de Lamarana Diallo. L’artiste comédien Lamarana Diallo est bien le chef de protocole de l’homme d’affaires et homme politique. Il a préféré, lui, fuir les caméras lorsque la presse a essayé de l’interpeller…