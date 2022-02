(SUITE) TOUBA - Affaire du fraudeur mort / Le Khalife s’est entretenu avec des autorités de la douane et...

Au moment où le dossier afférent au fraudeur Cheikh Guèye, mort suite à une course poursuite avec des douaniers, cale (puisque les responsabilités n’ont pas été situées, l’enquête supposée ouverte par la police n’a rien encore officiellement donné, une autopsie n’a pas été faite malgré la grogne des parents de la victime, juste un certificat de genre produit faisant état de polytraumatisme), une nouvelle donne vient d’avoir lieu.



En effet, le Khalife Général des Mourides a reçu, ce jeudi, une délégation de soldats de l’économie. Notre source confie qu’il s’agit de douaniers issus des brigades de Diourbel et de Kaolack. L’entretien n’a pas été trop long, mais l’on signale que le patriarche a suffisamment évoqué la mort de Cheikh Guèye, marié à deux épouses et père de 15 enfants. Notre interlocuteur s’est gardé d’être davantage bavard sur le contenu intégral du message du Khalife.



Toutefois, il est utile de rappeler que les douaniers ont, de tout de temps, arrêté de poursuivre un fraudeur qui avait réussi à pénétrer dans la cité religieuse. Le vendredi 18 février dernier, ce ne fut pas le cas puisque la course-poursuite a attéri à Darou Marnane où l’accident mortel s’est produit.



Rappelons, comme dit dans un précédent article, que Cheikh Guèye transportait des médicaments contrefaits financièrement évalués à près de 35 millions de francs. Affaire à suivre…