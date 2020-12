SUPPRESSION DE LA VILLE DE DAKAR : « LE CONTENU RESTE LE MÊME »

Le Gouverneur de Dakar Al Hassan Sall semble conforter la thèse du ministre Oumar Gueye relative à la suppression de la ville de Dakar. Une proposition qui fait l’objet de discussions contradictoires. « Nous sommes des autorités administratives donc délégués du chef de l’Etat et représentants de tous les ministres. Nous sommes nommés pour faire appliquer la politique de l’Etat, quelle qu’elle soit, sans faiblesse ni état d’âme. Donc, nous n’avons pas la prétention ou la vocation de commenter les décisions d’un ministre », a précisé de facto le Gouverneur. Cette précision étant faite, il donne son point de vue, spécifiquement sur le cas de Dakar qui, à son avis, intéresse la plupart des acteurs. « La ville de Dakar épouse le territoire du département. Dakar ville égale Dakar département du point de vue superficie, du point de vue territoire et du point de vue géographique. Il n’y a pas de différence entre le département et la ville », dit-il. Avant d’ajouter : « Donc, si l’on en arrive à une suppression des villes par leur remplacement par le département, j’estime que pour le cas de Dakar, c’est peut être le contenant qui change de dénomination mais le contenu reste le même ».