SUR LE DÉPART, SADIO MANÉ A DIT AU REVOIR À SES COÉQUIPIERS

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 29 Mai 2022 à 16:11

Le départ se précise. Selon des informations de AS, confirmées par Fabrizio Romano, Sadio Mané a dit au revoir à ses coéquipiers, après la finale de Ligue des champions samedi soir. Le Sénégalais aurait décidé de quitter Liverpool et tenter une nouvelle aventure. Le Bayern Munich est en pole pour accueillir le champion d'Afrique, dans la course pour remporter le prochain Ballon d'or.