SURPEUPLEMENT : 13.185 détenus dans les 37 prisons

Les prisons du Sénégal sont sur le point d’exploser. A la date du 4 septembre 2023, on dénombre au total 13 mille 185 personnes incarcérées dans tous les 37 établissements pénitentiaires. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Justice, Ismaïla Madior FALL, dans un entretien accordé au quotidien national le Soleil. «Les grâces collectives permettent de réguler le nombre de détenus, avec en moyenne 6000 personnes libérées chaque année. Les détenus provisoires représentent un peu plus de la moitié de l’effectif carcéral, soit exactement 53,82%», a-t-il affirmé.



Il faut souligner que le Sénégal compte, au total, 37 prisons dont les 8 sont à Dakar : Rebeuss, Camp pénal Liberté 6, Cap Manuel, Sébikhotane, Hann, Pavillon spécial, les prisons des femmes de Rufisque et Liberté 6. Seules deux prisons sont exclusivement dédiées aux femmes : la maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6 et la maison d’arrêt et de correction pour femmes de Rufisque. Pour les mineurs, c’est la maison d’arrêt et de correction de Hann qui est prévue pour cette catégorie.



Souligner au passage que Rebeuss, la plus grande prison du pays, a la particularité de ne recevoir ni femmes, ni mineurs, ni condamnés. Seuls les détenus provisoires, c’est-à-dire qui sont en attente d’être jugés, y sont incarcérés.