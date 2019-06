SYTJUST / Me El Hadj Aya Boun Malick Diop répond à ses détracteurs : « On ne veut pas de saboteurs dans notre groupe…»

La reconduction de Me El Hadj Aya Boun Malick Diop au poste de secrétaire général du SYTJUST a suscité plusieurs interrogations quant à la transparence des élections lors du congrès de renouvellement des instances du bureau. Pour lui, affirmer que le congrès qui s’est tenu les 14, 15 et 16 juin s’est terminé en queue de poisson est archi faux. Il soutient que les personnes derrière tout çà constituent un groupe de saboteurs qui se trouvaient juste en mauvaise posture. « Ils savaient qu’ils allaient être écrasés », martèle Me Diop. Mieux, le secrétaire général affirme sans ambages : « on ne veut pas de saboteurs dans notre groupe »

