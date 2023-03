Sa Thiès : "Je vais déposer un recours"

"Je vais déposer un recours au niveau de CNG. J'ai un entourage, donc on fera ce qu'on doit faire. Mais je tiens à préciser que toute personne commet des erreurs. Je sais que je l'ai battu raison pour laquelle je me suis laissé faire lors de la deuxième chute", a-t-il déclaré sur la 2STV, dimanche soir.



A noter que la décision arbitrale a créé une énorme polémique, après avoir donné la victoire à Reug Reug vainqueur lors de son deuxième accrochage avec Sa Thiès. N'étant pas d'accord car convaincu que son adversaire a fait quatre appuis, Sa Thiès a contesté la victoire de Reug Reug. La preuve, il avait levé les bras pour faire comprendre à l'arbitre que Reug Reug était tombé, avant de refaire la même chose à l'issue du combat. Malgré tout, l'arbitre a maintenu la victoire de Reug Reug en attendant un recours de l'écurie Double Less qui devrait être déposé au niveau du CNG très rapidement. En attendant, Reug Reug est déclaré vainqueur.

































Igfm