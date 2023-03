Sa blessure, la situation de Liverpool, le secret de Ronaldo...Mané dit tout

"Ça faisait longtemps, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me rend heureux. Le club s'est très bien occupé de moi. Le match aller contre le PSG était trop tôt pour moi, mais le match retour était toujours dans ma tête. Nous avons bien contrôlé le match aller. La victoire 1-0 à l'extérieur nous place dans une bonne situation, même si à Munich, nous devons être incroyablement prudents contre Paris. J'ai regardé le match à la télé avec mes amis. Je suis très nerveux et je fais beaucoup de commentaires quand je regarde les matchs à la télé. Mais j'avais confiance en mes coéquipiers. Même quand Kylian Mbappé est entré. C'est un grand joueur qui a eu une influence sur le jeu, mais nos défenseurs peuvent l'arrêter."



Le niveau de la Bundesliga



"Le championnat ici est très serré, équilibré. Vérifiez à quel point il est serré au sommet. Et l'ambiance dans les stades : pourquoi dire non à la Bundesliga ? Cela me surprendrait. L'Allemagne et la Bundesliga sont souvent rendues trop petites pour moi en public. J'ai également suivi la Bundesliga depuis l'Angleterre, donc je n'ai pas été surpris - mon opinion a été confirmée. Je suis sûr que nous verrons bientôt encore plus de stars de la Premier League en Bundesliga."



Un secret sur Cristiano Ronaldo



"Vous sous-estimez parfois la Bundesliga ici ! En témoignent également les récents succès en Ligue des champions. J'ai rencontré Ronaldo à Majorque avant la saison alors que mon déménagement était déjà décidé. Ronaldo m'a félicité pour mon déménagement à Munich et a déclaré : "Un grand club. C'est une belle étape pour vous !"



La situation de Liverpool



"Liverpool sera de retour. Je suis convaincu qu'ils surmonteront cette situation. Ils ont eu de nombreuses blessures et des tests difficiles, mais Jürgen Klopp est définitivement l'homme qu'il faut, a-t-il assuré. Il ramènera Liverpool à partir de cette saison, les joueurs l'adorent. Bien sûr que ne pas être à la Coupe du monde m'a fait mal. J'étais triste, mais ça arrive. J'ai dû accepter la situation difficile et rester optimiste. Ce n'était pas facile mentalement, mais cette expérience peut m'aider dans le futur."







































































