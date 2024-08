Sabodala Gold Operations : Le désaccord persiste entre les deux parties

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 9 Août 2024 à 15:41

Le jeudi 9 août 2024, une réunion s’est tenue au Ministère du Travail, réunissant les délégués du personnel de la société Sabodala Gold Operations (SGO) et la direction générale de l’entreprise. La rencontre, présidée par le Ministre du Travail en personne, s’est déroulée en présence du Conseiller technique du Ministre des Mines et de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Kédougou.