Saccage des locaux du quotidien "Les Echos"- La Section Recherches de la Gendarmerie arrête le cerveau, un certain M. Guèye et cinq autres de ses acolytes (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte est en mesure de révéler que pas moins de six (6) personnes sont entre les mains des redoutés mais redoutables pandores de la Section Recherches de la gendarmerie sise à la Caserne Samba Diéry Diallo. Des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort que suite à l'audition du gang entre autres éléments compromettants, "leur implication est avérée".



Parmi les personnes mis aux arrêts, il revient à dakarposte qu'un certain M. Guèye est le cerveau. Au nombre de six, ils ont comme dénominateur commun d'être mêlés jusqu'au cou aux actes de vandalisme des locaux du journal Les Echos et ils habitent tous..."Yeumbeul."





Les locaux du quotidien ont été vandalisés par des partisans de Serigne Moustapha Sy et dirigeant de parti politique, qui reprochaient à sa rédaction d'avoir affirmé que ce dernier avait été testé positif au coronavirus. Des actes violents dénoncés par plusieurs organisations internationales, ainsi que par les organisations de presse sénégalaises qui réclament des sanctions.