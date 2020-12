Sacré Cœur 3 : Un sdf tué à coups de pierre

Un « Buudjuman » connu des rues de Sacré Cœur 3 a été retrouvé mort ce matin, visiblement tué après une bagarre à coups de pierre. Une énorme quantité de sang était répandue sur les lieux du crime. Le corps sans vie de l’homme, selon les indiscrétions glanées çà et là pour Dakaractu, originaire de Koumpentoum, a été acheminé à la morgue de l’hôpital le plus proche. Une enquête devrait être ouverte pour élucider le mobile de ce meurtre, et appréhender l’auteur.