Sacre des Lions : Ahmed Khalifa Niass magnifie la "grandeur" du geste de Macky Sall à l'endroit de l'opposition

Dans une déclaration faite à son domicile, Ahmed Khalifa Niass a symboliquement magnifié la victoire éclatante des Lions du Sénégal à l'occasion de la phase finale de la coupe d'Afrique des nations. Le chef religieux et politicien a saisi l'occasion pour saluer le geste du président Macky Sall qui selon lui, a eu la grandeur de fédérer le pouvoir et l'opposition pour accueillir les Lions.

"Le président Macky Sall a bien d'avoir cette grandeur de convoquer toutes les forces vives de la nation pour magnifier ensemble le sacre des Lions. Ce geste prouve que nous avons quelque chose que nos pays voisins n'ont pas en matière de cohésion sociale et le pouvoir et l'opposition doivent être ensemble pour l'intérêt de la nation" a-t-il martelé.