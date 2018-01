Sada Ndiaye ne prendra pas la carte de l'APR !

Le maire de Nguidjilogne qui va tenir un meeting pour officialiser son changement de camp, est sous le feux des critiques. Même les Apéristes ne sont pas d’accord de cette prise faite par la famille du président Macky Sall. En réunion secrète avec son état-major pour ce meeting, Sada Ndiaye et Cie ont changé de stratégie et non de position.



En effet exclusif.net appris que l’ex chargé des élections du PDS va lancer un mouvement de soutien qui sera après un parti politique. En conclusion, Sada Ndiaye ne va pas prendre les couleurs de l’APR mais il va soutenir le président de la république et ses actions en gardant ses empreintes et son indépendance.



Pour rappel, Sada Ndiaye va changer de casaque politique pour la deuxième fois en 17 ans. Responsable du Ps avant l’alternance de 2000, il sera emprisonné pour sa gestion du Coud à l’arrivée de Wade au pouvoir. L’histoire de ses démêlés avec la justice se termine par son passage au Pds. Le maire de Nguidjilogne est surtout celui dont le nom est étroitement lié à l’éviction de Macky Sall de la tête de l’Assemblée nationale en 2008.



En effet, c’est la loi Sada Ndiaye qui a fait passer de 5 à 1 an le mandat du président du parlement. Ces derniers mois, il s’était montré particulièrement virulent contre la majorité présidentielle et son chef. Mais ce n’est plus que de l’histoire ancienne.