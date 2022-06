Sadio Mané d’accord avec le Bayern Munich, les détails du contrat

Sadio Mané vers le Bayern Munich ? L’attaquant de Liverpool pourrait remplacer Robert Lewandowski, ciblé par le Barça et le PSG.



Selon le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre Sadio Mané et le club allemand. Un accord qui poter sur trois saisons, jusqu’en juin 2025 et un salaire annuel de 20 millions d’euros brut.



Reste à trouver un terrain d’entente avec Liverpool, puisque Sadio Mané est encore sous contrat pour une saison avec les Reds.















































































































Kickfootball