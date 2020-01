Sadio Mané élu joueur africain de l’année 2019

Il n’y aura pas eu de surprise. Comme attendu, le Sénégalais Sadio Mané a été sacré joueur africain de l’année, mardi 7 janvier, en conclusion de la 28e cérémonie des CAF Awards, qui se tenait à Hurghada, en Égypte. Une grande première pour la star de Liverpool, qui devance l’Algérien Riyad Mahrez et son coéquipier égyptien Mohamed Salah.



Cette distinction individuelle vient clore un exercice 2019 presque parfait pour Mané, qui a brillé en club avec Liverpool, remportant notamment la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et en terminant deuxième de Premier League. Une édition du championnat 2018/19 dont il a fini meilleur buteur avec 22 réalisations. Sous le maillot du Sénégal, il est également passé tout près de la gloire, n’échouant qu’en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 face à l’Algérie de Mahrez.



• Le palmarès complet des CAF Awards 2019 :



Meilleur joueur : Sadio Mané (Sénégal)

Meilleure joueuse : Asisat Oshoala (Nigeria)

Meilleur entraîneur (football masculin) : Djamel Belmadi (Algérie)

Meilleur entraîneur (football féminin) : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Président de club de l'année : Moïse Katumbi (TP Mazembe)

Fédération de l’année : Égypte

XI Africain de l'année : Onana - Hakimi, Koulibaly, Matip, Aurier - Mahrez, Gueye, Ziyech - Salah, Mané, Aubameyang

Prix spécial : Kodjovi Obilale, pour le projet "Agrofoot et agriculture durable au Togo"

But de l’année : Riyad Mahrez (Algérie, face au Nigeria lors de la CAN-2019)

Meilleure équipe masculine : Algérie

Meilleure équipe féminine : Cameroun

Meilleur espoir de l’année : Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Joueur interclubs africain : Youcef Belaïli (Al Ahli)