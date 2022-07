Sadio Mané sacré meilleur joueur africain de l’année

Et de deux pour Sadio Mané! L’attaquant sénégalais de 30 ans, qui a quitté le mois dernier Liverpool pour le Bayern Munich, est le meilleur joueur africain de l’année 2022.



Déterminant lors de la Coupe d'Afrique des nations, il a mené le Sénégal à un premier succès historique en finale face à l'Égypte de Mohamed Salah. Mané a également contribué à qualifier son pays pour le Mondial-2022 au Qatar, en écartant à nouveau les Pharaons.



Avec les Reds, le Sénégalais a remporté la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue et disputé la finale de la Ligue des champions, perdue face au Real Madrid.



C’est le deuxième sacre consécutif du Lion de la Teranga après l’édition de 2019 des CAF Awards organisée par l’Égypte. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la pandémie de Covid.



Le Joueur africain de l'année est désigné par les capitaines et entraîneurs des équipes nationales africaines, des membres de la commission technique de la CAF et de certains médias.





















360 Sport